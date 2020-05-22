Число жертв авиакатастрофы уточняется.

Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился в районе Карачи, на месте падения продолжается пожар. На борту самолета находились не менее 95 человек, сообщает РБК Украина.

Об этом сообщают пакистанские СМИ.

Сообщается, что в районе Карачи разбился пассажирский самолет, который летел из Лахора. По предварительной информации, на борту было не менее 95 пассажиров. Число членов экипажа пока не уточняется.

Также сообщается, что на месте катастрофы возник масштабный пожар, на месте уже находится пожарная команда.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Карачи, авиационные власти подтвердили, что разбился Airbus А-320. Кроме того, известно, что самолет упал на жилые дома, число жертв уточняется.