Врачи так и не смогли спасти ее.

14 мая 2020 года Любовь и ее коллеги, авторы документального проекта «Неизвестная Беларусь», который выходит на телеканале «Настоящее Время», попали в жуткое ДТП в Пуховичском районе. Из троих выжила только Любовь. До сегодняшнего дня она была в реанимации, где врачи до сегодняшнего дня боролись за ее жизнь. Однако безрезультатно.

Сегодя утром, 22 мая Любовь Земцова умерла в больнице. Об этом сообщили ее коллеги в Фейсбуке.

Любовь Земцова — известный белорусский режиссер документального кино. Окончила школу Waida School Doc Pro (Варшава). Фильмы Земцовой принимали участие в таких фестивалях, как Astra Film Festival, Артдоксфест, Watch Docs Belarus и другие.

Недавно вместе с Владимиром Михайловским они снимали сериал о Беларуси для канала «Настоящее время».

В аварию они попали, когда развозили помощь по больницам.