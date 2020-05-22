Перечень документов, срок действия которых продлевается, определен постановлением Совет Министров от 20 мая 2020 года № 299, сообщает «Минск-Новости».

Действительными еще три месяца останутся справки и документы, если срок их действия истекает в период с 30 апреля по 31 июля текущего года.

Список административных процедур по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов насчитывает 202 процедуры. Среди них – выдача и обмен паспорта или удостоверения беженца, выдача водительского удостоверения, медсправки о состоянии здоровья, справок о нахождении на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, а также назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверений инвалидов.

В перечне административных процедур для юрлиц и индивидуальных предпринимателей значатся 167 процедур.

Продлевается срок действия 11 документов, выданных физическим и юридическим лицам, ИП, и других решений.

Вместе с продлением срока действия определенных справок, других документов и решений граждане, юрлица и ИП по-прежнему могут обратиться в уполномоченные органы за выполнением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30 апреля 2020-го.