До запуска первого пускового комплекса третьей линии минской подземки остались считанные недели.

Какие работы сейчас выполняются на этом важном для столицы объекте, узнало «Минск-Новости».

— Степень готовности первых четырех станций Зеленолужской линии разная, — рассказывает главный инженер Дирекции по строительству Минского метрополитена Алексей Мурач. — На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» она выше, на «Площади Франтишка Богушевича» и «Юбилейной площади», которые начали возводить позже, пониже. К тому же последняя из них самая глубокая по залеганию среди всех станций столичного метро — около 30 метров. Очевидно, что все движется к финишу. Повсеместно завершается чистовая отделка, но окончательно об этом заявим, когда наведем порядок и чистоту, все уберем и помоем. На территориях станций уже приступили к благоустройству, а внутри — к художественному оформлению элементами монументальной скульптуры. В плановом порядке идет и пусконаладка смонтированных инженерных систем. Их на третьей очереди более 80. Это и двери автоматические станционные (ДАС), и эскалаторы, и траволаторы, и автоматизированная система управления движением, и др. Причем, часть из них применяется впервые в истории столичного метро.

Ранее, как известно, была успешно проведена врезка — соединение путей второй и третьей линий. Из наиболее напряженных участков работы на сегодняшний день — устройство пешеходного сообщения с монтажом эскалатора между станциями «Вокзальная» и «Площадь Ленина» и аналогичные работы между «Юбилейной площадью» и «Фрунзенской». Степень их готовности тоже разная. Все возникающие проблемы оперативно решаются.

По словам А. Мурача, главное теперь — быстро завершить монтаж всех инженерных сетей и приступить к их пусконаладке в комплексе. Так, функционирование защитных экранов еще необходимо синхронизировать с открыванием и закрыванием дверей подвижного состава. Шеф-монтаж этого оборудования проводили специалисты из Турции совместно с обученными сотрудниками «Минскметростроя». Из-за коронавируса и закрытых границ сейчас турки находятся дома, но на последней стадии подключения ДАС они смогут вернуться в Минск. Еще один объект первой очереди — инженерный корпус, примыкающий с тыльной стороны к административному зданию метрополитена на пр. Независимости, 6. Он будет координировать работу Зеленолужской, а в будущем и четвертой линий метро. Здесь уже окончены фасадные работы и чистовая отделка помещений, производится монтаж отдельных систем.

Больших проблем с поставкой и обеспечением оборудованием, аппаратуро и строительными материалами первого пускового комплекса пока нет. Подавляющая часть выпускается в Беларуси. Но количество их единиц и позиций впечатляет — десятки тысяч. Одних только кабелей разного диаметра и предназначения сотни километров. Правда, по признанию главного инженера дирекции, в процессе возведения подземки некоторые из позиций приходится менять и докупать. Но это обычная практика для столь масштабного строительства.

Остается ли в силе срок принятия в эксплуатацию первой очереди Зеленолужской линии — 3 июля? Увы, не все теперь зависит от метростроителей. Сколько проблем мировой экономике уже создал коронавирус. Поэтому один из руководителей дирекции затрудняется сейчас прогнозировать точный срок завершения первой очереди. Слишком много привходящих внутренних и внешних обстоятельств. Тем не менее метростроители всеми силами будут стараться преподнести подарок белорусам в этот праздничный день.

Фото автора и Константина Белоуса