США вошли в первую десятку главных торговых партнеров Беларуси

По итогам первого квартала 2020 года во взаимной торговле товарами Америка вытеснила Казахстан и обошла Турцию.

К тому же, в десятке лидеров США стали единственной страной с положительной динамикой товарооборота.

Еще одна важная новость: впервые в истории Китай, а не Россия, стал главным источником белорусского отрицательного сальдо.

Прирост в торговле Беларуси с США обеспечил экспорт из этой страны, который вырос более чем наполовину (на 52,7%). Среди важнейших товарных экспортных позиций фигурировали легковые автомобили, двигатели внутреннего сгорания, медицинские приборы и устройства, вакцины и сыворотки из крови и орехи.

Поставки из Беларуси на американский рынок, наоборот, просели на 34% и образовали четвертое по величине отрицательное сальдо в торговле товарами после Китая, России и Германии. Главной экспортной позицией Беларуси на американском рынке остаются калийные удобрения, которых было продано в январе-марте текущего года на сумму 21,1 млн долларов.

Уменьшение импорта газа и нефти из России и в целом сокращение торговых операций из-за пандемии привело к уменьшению товарооборота на 13,6% до 14,296 млрд долларов. Экспорт товаров сократился на 14,7% (до 6 636, 3 млн. долларов), импорт – на 12,6% (до 7 660,4 млн. долларов).

Россия остается главным торговым партнером Беларуси, несмотря на сокращение поставок на 26,8% (до 3,7 млрд. долларов). Экспорт белорусских предприятий на российских рынок в этот период вырос на 6,1% (до 3,187 млрд долларов).

Углеводородная война с Россией, которая тянется с прошлого года, отодвинула эту страну на второе место в качестве главного источника отрицательного сальдо во внешнеторговом балансе Беларуси. В первом квартале 2020 года впервые в истории первое место занял Китай, поставивший в Беларусь товаров на 755 млн. долларов больше, чем импортировавший.

Польша по сравнению с 2019 годом обошла двух тяжеловесов Европы – Германию и Великобританию.

Великобритания стала одним из антилидеров по динамике оборота: по сравнению с 1 кварталом 2019 года поставки туда (в основном белорусских нефтепродуктов) упали на 73,7% до 195 млн. долларов. До мизера в этом году (товарооборот всего 7,6% к прошлому году) сократились товарные отношения Беларуси с Ливаном. В основном из-за падения экспорта более чем наполовину уменьшились показатели с Сирией, Новой Зеландией, Иорданией и Сенегалом.

Лидерами по приросту товарооборота стали Камерун (в 9,5 раз), Тунис (в 8,5 раз) и Зимбабве (в 4 раза). В эти африканские страны значительно выросли поставки белорусских товаров. Нахождение в этом же списке Азербайджана (прирост в 3,8 раз) и Фарерских островов (в 3,4 раза), наоборот, обусловил импорт. В первом случае в его рамках замещалась российская нефть, во втором —были рыба и морепродукты.