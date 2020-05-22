Ученые из Британского музея раскрыли тайну черной «слизи», которую часто находят внутри древнеегипетских гробниц. Так, странную субстанцию обнаружили в огромном черном саркофаге, найденном в 2018 году в Александрии.

Размеры и цвет этого изделия были так необычны, что археологи решили – это место упокоения Александра Македонского. Но предположение не подтвердилось. Когда крышку подняли, то увидели три скелета (как позднее оказалось, двух мужчин и одной женщины), которые плавали в темной жидкости.

Авторы исследования собрали более 100 образцов «слизи» из 12 погребений времен XXII династии фараонов (900-750 гг. до н.э.). Среди них было захоронение жреца по имени Джедхонсиу-эф-анк, который жил почти три тысячи лет назад и служил в храме Амона в Карнаке, сообщает Ancient Origins.

Анализ показал, что жидкость состоит из растительного масла, древесной смолы, животного жира, пчелиного воска и битума. Эти ингредиенты присутствовали во всех образцах, хотя их пропорции могли меняться. Интересно, что многие из них были импортными. Смолу фисташкового дерева, вероятнее всего, доставили из района современного Израиля, хвойную смолу – из Ливана, а битум везли от Мертвого моря.

Ученые пришли к выводу, что эту смесь явно готовили специально, и она использовалось при погребении знатных особ. Ею обливали завернутую в полотна мумию, затем смесь застывала и, таким образом, обеспечивала лучшую сохранность тела. Обмазывали ею и сам саркофаг. Вероятно, этот процесс имел не только практический, но и религиозный смысл.