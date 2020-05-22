В ООН запустили кампанию «Проверено», которая призвана противостоять потоку дезинформации, слухов и враждебности, заполонивших социальные сети, а порой и страницы газет, и экраны телевизоров. Ее цель – противопоставить лжи и враждебности правдивую, проверенную информацию о пандемии COVID-19.

«Мы не можем отдать виртуальное пространство в распоряжение тех, кто насаждает ложь, страх и ненависть», – заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, объявляя о начале кампании.

По его словам, те, кто распространяет дезинформацию, умело пользуются ситуацией, когда ученые и медики еще не могут дать точных ответов на все вопросы, связанные с COVID-19.

«Они предлагают лечебные средства, не только не доказавшие свою эффективность, но и способные навредить здоровью. Они мастерски играют на страхах людей и их желании получить ответы или найти виновных», – заметила Мелисса Флеминг, заместитель Генерального секретаря, возглавляющая Департамент глобальных коммуникаций. Поэтому, подчеркнул ее босс, ученые и авторитетные организации, такие как ООН, должны доносить до людей надежную, проверенную информацию.

Именно в этом цель кампании «Проверено». Ее организаторы обращаются к жителям разных стран с призывом стать «информационными добровольцами». Их роль будет заключаться в том, чтобы поделиться со своими близкими, друзьями, соседями проверенной, правдивой информацией, которая поможет им защитить себя от коронавирусной инфекции.

Эти «цифровые спасатели» каждый день будут получать подтвержденную фактическую информацию, изложенную в доступной и интересной форме. Этот контент, предназначенный для размещения в соцсетях, будет либо развенчивать существующие мифы, либо давать ответы на то, что волнует людей.

В ООН надеются привлечь к этой работе также знаменитостей, лидеров бизнеса, представителей гражданского общества и СМИ. Мелисса Флеминг заметила, что во многих странах ложная информация, которая разносится по цифровым каналам, затрудняет борьбу с пандемией и служит толчком к беспорядкам.

«По мере роста напряжения в обществе и углубления негативных социально-экономических последствий, эти… попытки использовать кризис для того, чтобы распространять шовинистические идеи и вызвать ненависть к меньшинствам, могут только окрепнуть», – предупредила Флеминг.

Поэтому в рамках новой кампании будет распространяться контент, демонстрирующий проявления доброты и солидарности, примеры вклада мигрантов и беженцев и преимущества международного сотрудничества.

«Проверено» – это совместная инициатива Департамента глобальных коммуникаций и организации Purpose. Ее поддержали также Фонд ИКЕА и компания Luminate.