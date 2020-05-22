Пропал без вести главный конструктор завода «Могилевлифтмаш»

7 мая в Могилеве пропал главный конструктор завода «Могилевлифтмаш» 62-летний Игорь Николаевич Балабанов. О поисках мужчины сообщили поисково-спасательный отряд «Симуран» и телеграм-канал «Разыскивает милиция», сообщает Mogilev.online.

В 6:40 утра 7 мая Игорь Балабанов вышел из своего дома по Пушкинскому проспекту, 35, и пропал. С тех пор о его местонахождении и судьбе нет никаких сведений.

На вид мужчине 65 — 70 лет, у него плотное телосложение, рост 170 — 175 см, короткие светлые с проседью волосы, есть залысины.

Был одет в темно-синий плащ, темно-синий костюм в тонкую светло-коричневую клетку, темно-бордовые туфли на шнурках, рубашку, галстук, очки, обручальное кольцо.

При себе имел черный пластиковой дипломат с металлическими застежками, мобильный телефон в корпусе чёрного цвета, очки в металлической оправе, на дужках очков украшение в виде «ромба».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам +375 29 222-10-19, +375 222 42-70-00, +375 29 746-46-01, +375 222 64-25-34, 102.

«Симуран» и телеграм-канал «Разыскивает милиция» не сообщают род занятий и должность пропавшего. Однако «МогилевОнлайн» из информированных источников получил информацию, что речь идет о начальнике НТЦ, главном конструкторе «Могилевлифтмаша» Игоре Николаевиче Балабанове.

Исчезновение И. Балабанова произошло на фоне задержания гендиректора «Могилевлифтмаша» Бориса Ковалевского, которое случилось 4 мая. Игорь Балабанов пропал спустя три дня. Как сообщалось, по делу Б. Ковалевского, связанному с коррупционной составляющей при поставках лифтов в Россию, было задержано 12 человек.

Был ли И. Балабанов в числе задержанных? Задержаниями по крупным коррупционным преступлениям обычно занимается КГБ. Возможно, имеет место рассогласованность в работе ведомств, и в милиции просто не знают, что И. Балабанова задержал КГБ? Или же главный конструктор «Могилевлифтмаша» испугался участи, которая постигла 12 его сослуживцев, и попытался скрыться? Или случилось что-то еще?

Дозвониться на «Могилевлифтмаш» у «МогилевОнлайн» сегодня не получилось. Возможно, ответы на все эти вопросы мы скоро узнаем.