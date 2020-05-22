Первая встреча с избирателями лидера партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» должна состояться 23 мая в Гродно.

«Я отправляюсь в поездку по всем регионам страны и буду встречаться, обсуждать ситуацию, озвучивать предлагаемые мною решения. Чтобы наши встречи прошли максимально плодотворно и полезно, рассказывайте о тех проблемах, которые волнуют вас и ваших близких. Мне очень хочется узнать больше о том, чем живут регионы Беларуси», – пишет он на своей страничке в Фэйсбуке.

Сергей Черечень призывает приходить на его пикеты семьями, обещает отличную музыку, дискуссию и благодарность людям за участие.