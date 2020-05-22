Студентам и ученикам учебных заведений Польши с 22 мая разрешен въезд без карантина на территорию страны. Разрешение на въезд регулируется специальной поправкой к указу министра внутренних дел и Администрации Польши, опубликованной в Dzienniku Ustaw.

Учащаяся молодежь также освобождена от обязательного карантина постановлением Совета министров Польши, которое также вступило в силу 22 мая.

Помимо студентов и школьников теперь въехать без карантина на территорию Польши могут и граждане государств — членов Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), их супруги и дети, но только на 12 часов, чтобы проехать транзитом до места проживания.

Онлайн-перечень всех лиц, которым в настоящее время разрешен въезд в Республику Польша, находится на сайте Straży Granicznej.