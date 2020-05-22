За время пандемии коронавируса был дан не один прогноз о том, когда в Беларуси ждать пика заболеваемости. Сейчас специалисты сходятся во мнении: мы на плато. Что будет дальше? Ждать нам пика или нет? На вопросы TUT.BY ответила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. По ее словам, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 прогнозируется на конец мая — начало июня.

— Мы сейчас на плато, а когда будет снижение?

— К концу мая — началу июня.

— Но если после плато будет снижение, значит ли это, что пик мы уже прошли?

— У нас не было, как такового, пика. Мы плавно росли и потом вышли на плато. Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, как был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось. Мы после плавного увеличения количества случаев вышли на плато.

— То есть мы уже пойдем только на снижение?

— По прогнозу — да, снижение прогнозируется плавное.

— У нас в стране выход на плато и снижение в одно и то же время во всех регионах происходят?

— Нет, конечно. Витебская область и Минск раньше вошли в эпидемический процесс, поэтому у них снижение наступает раньше, а другие регионы войдут в этот период позже.

— Если у нас в июне будет снижение, мы можем достичь в июле и августе такого уровня, когда практически не будут регистрироваться новые случаи?

— Это маловероятно, какое-то количество случаев будет регистрироваться. Сегодня нет оснований полагать, что вирус уйдет и мы все о нем забудем.

— Верно ли я понимаю термин «плато» — это период, когда ежедневно практически одинаковый прирост новых случаев?

— Это нахождение количества случаев в определенных пределах, у нас это примерно от 800 до 1000. Если рассчитывать долю новых случаев в структуре общего количества случаев, то она примерно в этот период на одном уровне — где-то 3−5%. Когда этот показатель увеличивается — это неблагоприятный прогностический признак. Когда он находится в определенных рамках — это прогностически благоприятный признак.

— Если по учебникам, то сколько в среднем длится плато?

— Этой инфекции нет в учебниках, она совершенно новая. Мы проходим ряд этапов: для того чтобы наладить и систему диагностики, и систему учета и прийти к единообразным принципам по всем странам, чтобы можно было сравнивать и создавать какие-то модели прогноза. Благодаря тем мерам, которые мы принимали, мы входили на плато очень плавно. Таких стран немного, у них плато длилось четыре−пять недель. У нас плато уже более трех недель.

— Во многих странах к осени ожидают вторую волну коронавируса, у нас ее может не быть?

— В настоящее время отсутствуют данные у стран для того, чтобы однозначно ответить на этот вопрос. Изучение ситуации продолжается.

— Как людям, особенно тем, кто сейчас перешел на удаленную работу и сократил свои социальные контакты, понять, что можно возвращаться к обычной жизни?

— Рекомендации Минздрава сохраняются: по социальному дистанцированию, куда в том числе входит и удаленная работа, и режим ношения масок там, где могут быть источники инфекции. Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий. Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев.