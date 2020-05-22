Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета отказалось от обвинения задержанного военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко в организации этого преступления.

«В новом тексте подозрения иначе сформулирована роль Андрея в преступлении — сообщил Свободе Станислав Кулик, один из адвокатов Андрея Антоненко. — Сейчас пишут, что он не организатор, а исполнитель, а также изменили мотивы преступления — теперь уже не акцентируют на увлечении «ультранационалистическими идеями» и «культивировании величественности арийской расы»».

Кроме того, Андрею Антоненко дополнительно инкриминируют незаконное изготовление взрывчатки и уничтожение имущества (автомобиля).

Адвокат: суд будет нескоро

В то же время Станислав Кулик добавил, что пока не имеет полного текста документа, так как его вручали подозреваемому без адвокатов, а это является процессуальным нарушением.

«Ждем, что сегодня получим текст. Возможно, что сегодня нам сообщат, что мы можем начинать знакомиться с материалами досудебного расследования, а их накопилось много за все годы. Судебное рассмотрение дела будет не так быстро», — добавил адвокат.

Аналогичные изменения произошли и относительно еще двух задержанных в деле — детского кардиохирурга и волонтерки Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

Первоначально следствие считало Андрея Антоненко организатором преступной группы, созданной с целью убийства журналиста, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, Юлию Кузьменко подозревала в совершении убийства и закладывании взрывного устройства под автомобиль, а Яну Дугарь — в сборе информации о графике перемещения Павла Шеремета и фиксировании мест размещения камер внешнего наблюдения поблизости и на месте преступления.

Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко с 13 декабря 2019 года содержатся в следственном изоляторе, а Дугарь — под ночным домашним арестом.

Досудебное расследование дела должно завершиться до 12 июня.

Позиция Зеленского

Имена подозреваемых в организации и убийстве белорусского журналиста назвали 12 декабря 2019 года. На брифинг, организованный Национальной полицией Украины, были приглашены президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков и тогдашний генеральный прокурор Руслан Рябошапко, что вызвало сильную критику со стороны экспертов и СМИ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 21 мая отреагировал на эту критику следующим образом:

«Дело Шеремета сложное. Однозначно оно или нет, я тоже не знаю. Меня пригласили — я пришел. Я хочу быть приглашенным на все громкие дела — и Майдана, и Гандзюк, и Шеремета. Все резонансные дела, куда будут приглашать президента и будут ждать моей поддержки, я буду приходить».

Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что в случае, если суд оправдает подозреваемых, руководство Национальной полиции и Министерство внутренних дел будет привлечено к » кадровой ответственности»:

«Я готов нести ответственность и не снимаю ее с себя. Если следствие было проведено неправильно, с большими ошибками, что-то было специально сделано против задержанных, я готов сделать серьезные выводы, кадровые выводы там, где я могу влиять».

«Сейчас это дело ведет и отвечает министр внутренних дел Аваков. Он это знает. И он ответственен за результат этого дела. Если следствие, а потом суд, докажут, что они убийцы, то они сядут в тюрьму; если нет — будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей. Вот и все».

Основатель «Белорусского партизана», исполнительный директор «Украинской правды», ведущий радиостанции «Вести» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в центре Киева.