В 20-секундном ролике последний сумчатый волк на планете ходит по своей клетке в зоопарке.

Сумчатые волки (или тасманийские тигры) вымерли 84 года назад. В мире сохранилось всего около дюжины видеозаписей с их участием общей продолжительностью не больше трех минут.

Новые кадры животного обнаружили в хранилище Национального архива кино и звукозаписи Австралии (NFSA) и оцифровали в 4K. На них растерянный волк по кличке Бенджамин ходит по клетке, пока двое людей снаружи трясут сетку-ограждение.

Ролик длится 22 секунды, он снят в австралийском зоопарке Бомарис (Тасмания) в 1935 году, за 18 месяцев до смерти Бенджамина. После его кончины (7 сентября 1936 года) сумчатых волков стали считать вымершими.

Однако австралийцы периодически сообщают о том, что встречали тилацинов (еще одно название сумчатых волков). Такие наблюдения фиксировали почти каждый год, с 2016 года зарегистрировано восемь сообщений о появлении тилацина.

Сумчатых волков истребил человек, но кроме этого животные стали вымирать из-за генетических особенностей. В 2011 году австралийские ученые пришли к выводу, что тилацины не могли так же эффективно охотиться на овец, как дикие собаки динго. Дело в том, что их челюсти не выдерживали нагрузки, когда приходилось перетаскивать крупную добычу.