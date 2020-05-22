22 мая президент Беларуси посетил в Мачулищах под Минском опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП».

Основными направлениями деятельности этого предприятия являются глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.

НПО выполняет заказы не только для белорусской армии, но и поставляет свои разработки за рубеж, в частности, в Россию. На базе зенитно-ракетного комплекса «Бук» создана новая конструкция ЗРК «Бук-МБ2К».

Президент страны отметил, что Беларусь – миролюбивая страна. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием ей нет смысла разрабатывать. «Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие», – заявил он.