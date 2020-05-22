Беларусь в период кризиса, вызванного коронавирусом, поджидают нефтяной шок, шок внутреннего спроса и внешней торговли.

Как считает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, самый главный для нас сейчас шок – это внешний.

Так, с падением цен на нефть снизились и цены на нефтепродукты, появились проблемы с их сбытом.

«То, что Украина была на серьезном карантине, серьезно снизило спрос на нефтепродукты. Поэтому мы, например, в мае не импортируем столько нефти из России, сколько могли бы, потому что нефтепродукты фактически некуда экспортировать», – рассказала эксперт на вебинаре, организованном Исследовательским центрогм ИПМ и Фондом им. Конрада Аденауэра «Как коронавирус повлиял на экономику Беларуси и что нужно сделать, чтобы «прорваться».

Транспортная отрасль показала падение еще в первом квартале, что было связано с падением торговли нефтепродуктами и калием. Сейчас отрасль также испытывает тяжелые времена, и этот тренд продолжится.

Пока единственный сектор, который в апреле генерировал рост, это ИТ, но и здесь рост замедляется.

«Машиностроение, производство транспортных средств – это самые пессимистичные отрасли. Потому что это либо инвестиционные, либо товары длительного потребления, а это то, на что спрос в кризис падает в первую очередь», – заметила эксперт.

Просадка в экспорте данных товаров в Россию может быть очень серьезная, добавила Катерина Борнукова.

«Пока самая оптимистичная часть нашего экспорта, наша надежда и опора в данный кризис – это пищевая промышленность: молочка и мясная продукция», – рассказала эксперт.

Что с внутренними шоками?

Несмотря на то, что в Беларуси не вводили серьезный карантин, белорусы все равно стараются избегать мест массового скопления людей: они стали реже посещать рестораны, кафе и торговые центры. Понятно, что это отразилось на внутреннем спросе.

«Более того, на внутреннем спросе отразились и снижение доходов людей, и общая атмосфера неопределенности, которая многих заставила снижать расходы на всякий случай», – рассказала Катерина Борнукова.

«Также можно наблюдать, как спрос сдвигается от одних товаров и услуг к другим», – добавила она.

Риски макроэкономические и финансовые

Экономист в свою очередь остановилась и на фискальных рисках.

Она заметила, что фискальная позиция Беларуси сегодня лучше, чем была за все последние годы, но, тем не менее, тот фискальный шок, который мы испытываем, он все равно достаточно большой.

«При этом Беларусь, как и все развивающие страны, вдруг ощутила, что на финансовых рынках условия для нее существенно ухудшились. И это сужает наши возможности дать такой ответ экономической политикой, чтобы удалось смягчить коронакризис», – отметила эксперт.

Какие встают вызовы

Сейчас перед Беларусью также встают различные вызовы. Один из которых – это невозможность быстро оказать социальную помощь.

«Это связано с тем, что мы фискально ограничены, немногое можем себе позволить», – подчеркнула Катерина Борнукова.

Примечательно, что Беларусь всегда позиционировала себя как социальное государство, однако, рабочих механизмов оказания социальной помощи в кризис у страны нет.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик обратил внимание на еще один вызов. Он напомнил, что белорусы в кризис всегда с легкостью и радостью искали работу в соседних странах, прежде всего, в России и Польше.

«Думаю, важнейшим среднесрочным вызовом, который нас ожидает, будет ужесточение миграционной политики в других странах, – рассказал он. – Скорее всего, та же Россия, Польша по политическим причинам будут ужесточать свою миграционную политику, и это означает, что люди из белорусских регионов поедут в города», – считает эксперт.

И это серьезный вызов для политики развития городов, заключил экономист.