Всех учеников, кого нужно, в Беларуси аттестуют в четвертой четверти, неаттестации не будет. Такое заявление сделал министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Марков. Ничего личного».

По его словам, по аттестации ничего не изменилось.

«Я думаю, что неаттестации не будет, потому что большинство все-таки школьников где-то и самостоятельно (занимаются – прим. ред.), где-то получают индивидуальные задания, где-то онлайн подключаются к образовательному процессу. Я буквально на прошлой неделе был в Березинском районе, посещал ряд школ. Даже в сельской школе учитель объясняет тему по физике в режиме Skype-общения. Значит, находятся несколько учеников, которые тоже присутствуют на уроке, из дома слушают эти объяснения, отвечают на вопросы и так далее, – пояснил Карпенко. – По аттестации ничего не изменилось. Мы готовы аттестовать всех тех, кто покажет определенные знания».

Напомним, что на фоне распространения коронавируса некоторые дети занимаются дистанционно. В связи с этим министр добавил: когда говорил, что пусть аттестуют всех, кого нужно, то он не ошибся с этим термином.

«Потому что, например, у нас первые-вторые классы вообще не аттестовываются. В третьих и четвертых классах есть ряд предметов, по которым не идет аттестация. У нас в старшей школе, в средней школе каждый учитель знает: ну, если Таня Иванова, допустим, всегда хорошо отвечала по физике, то что сейчас изменилось от того, приходит она занятия или она из дома выполняет какие-то работы и с учителем общается?» – сказал Карпенко.

Также глава Минобра напомнил, что любая аттестация – это индивидуальный подход.

«Мы знаем прекрасно, что каждый учитель ведет для себя какие-то еще определенные пометки, кому-то ставит оценку по совокупности нескольких уроков, а кого-то нужно позвать и на очную аттестацию. Это возможно, мы дали соответствующее указание», – пояснил Карпенко.

Возможности для такой аттестации представлены в виде поддерживающих занятий или консультаций в шестой школьный день. Кроме того, по словам министра, можно поставить ее после занятий в обычный день, если кто-то боится приходить сейчас в школу.

Карпенко подчеркнул, что все четкие указания даны, при этом каждая школа сама определяет, в какой форме аттестовать учащихся.

«Я не могу за учителя принимать решение, кого и в какой форме аттестовать. Если ученик сегодня не присутствует на занятиях и находится дома, ну, конечно, ему поставят в журнал «Н», потому что он в данный момент находится под юрисдикцией своих родителей. Школа, как вы знаете, если он находится в школе, то она несет ответственность», – уточнил он, отметив, что отсутствие ученика не значит, что рядом с этим «Н» в журнале или вместо него не может быть поставлена оценка, потому что учащийся где-то ответил на какие-то вопросы учителя, и учитель посчитал необходимым это сделать.

Министр сообщил, что пока никаких вопросов с этим в школах не возникало.