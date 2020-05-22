Адвокат и правозащитница Насрин Сотуде – лауреат престижной премии Европарламента имени академика Сахарова, голодает в тюрьме, требуя в связи с пандемией хотя бы временно выпустить на свободу политзаключенных. Об этом сообщают из Управления ООН по правам человека со ссылкой на ее супруга Резу Хандана.

Иран вошел в список стран, наиболее пострадавших в результате распространения COVID-19. По данным на начало недели, там было выявлено почти 130 тысяч заболевших, более семи тысяч человек скончались.

Места заключения в Иране переполнены, там царит антисанитария и распространяется инфекция. Сама Насрин страдает хроническими заболеваниями, но не посещает тюремного врача, опасаясь заражения коронавирусом. Вместе с двумя другими политическими заключенными она голодает уже несколько недель, подвергая свое здоровье еще большей опасности.

Сотуде, была задержана в июне прошлого года по приговору, который был вынесен еще в 2016 году в ее отсутствие. Правозащитницу признали виновной в шпионаже, а позднее против нее выдвинули еще несколько обвинений, в том числе в нарушении общественного порядка и появлении перед судом без хиджаба. В ООН были возмущены преследованием Насрин Сотуде и вынесенным ей приговором.

Согласно официальной информации, с начала пандемии иранские власти временно выпустили до 100 тысяч заключенных. Многим из них в мае пришлось вернуться в камеру. Тысячи других, включая узников совести, людей с двойным гражданством и правозащитников, все еще томятся в переполненных тюрьмах, ожидая разрешения на освобождение. Их родственники подали уже не одну петицию с просьбой выпустить их хотя бы на время эпидемии.

В разговоре с правозащитниками ООН Реза Хандан выразил глубокое беспокойство о здоровье супруги. При этом, по его словам, она выступает не только за свои права, она пытается добиться справедливости для всех, кто оказался в такой ситуации. «Она защищала людей в судах, пока ей это позволяли, она выходила с ними на улицы», – отметил он. Теперь она голодает, используя единственное средство, оставшееся в ее распоряжении.

Реза Хандан – и сам активист-правозащитник, они с Насрин женаты уже десять лет, но значительную часть этого времени живут в разлуке – это уже второй тюремный срок супруги за это время. В 2010 году женщину приговорили к 11 годам заключения за «попытку подорвать государственную безопасность», однако в 2013 году ее выпустили. В 2018 Насрин снова посадили, как утверждает ее муж, исключительно с целью лишить узников совести в Иране профессионального и справедливого адвоката.

Резе Хандану приходится одному заботиться об их с Насрин детях. «Я стараюсь создать для них по возможности нормальные условия», – говорит он. Однако, по словам Резы, это довольно сложно: вдобавок к пандемии, жителям Ирана приходится преодолевать многочисленные экономические трудности. «Это никак нельзя назвать нормальной жизнью», – добавляет он.

8 марта Насрин Сотуде обратилась к властям с открытым письмом. «У меня опускаются руки, когда я думаю о том, как смертельный вирус распространяется в моей стране, – написала Насрин. – Как гражданка Ирана я хочу попросить свое правительство пересмотреть свое враждебное отношение к остальному миру, взглянуть на него через призму мирного сосуществования и поверить в жизнь и в людей. Я прошу всех правозащитников помочь нам достичь наших миролюбивых целей».

Реза Хандан полностью поддерживает позицию своей супруги и присоединяется к ее призыву выпустить политзаключенных и узников совести. Он также обращается за поддержкой к международному сообществу. «За последние сто дней ни в одной стране мира, пострадавшей от вируса, мы не наблюдали такой же ситуации, как у нас, – говорит он. – Правительство, учитывая чрезвычайные условия, выпустило тысячи человек из тюрем, и это стало сенсацией, однако оно так и не приняло аналогичного решения в отношении политических заключенных».

Напомним, что в марте Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала все правительства мира принять срочные меры, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы, ставшие во многих случаях рассадниками инфекции. Она предупредила тогда, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля и привести к «катастрофе».

В частности, Бачелет приветствовала решение Ирана выпустить тысячи заключенных, однако призвала принять аналогичные меры в отношении политических узников, правозащитников, журналистов, художников, экологических активистов и людей с двойным гражданством, которым было отказано даже во временном освобождении в условиях пандемии. В ООН также напоминают, что в соответствии с международным правом, все заключенные должны иметь возможность получать квалифицированную медицинскую помощь.