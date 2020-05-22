Министерство образования Беларуси объявило для учащихся 9-х и 11-х классов по три даты для сдачи выпускных экзаменов: 2, 4, 9 июня для первых и 1, 3, 5 июня для вторых. И практически сразу в интернете появилась петиция с открытым письмом в Минобр и с обращением к президенту страны. Данная петиция по сути является кульминацией противостояния общества в лице родителей школьников, педагогов и чиновников образовательного ведомства.

Авторами ее выступают писатель Евгения Пастернак и учитель Евгений Ливянт. Евгения Пастернак обозначила свою озабоченность в связи с принимаемыми министерством решениями так: «Я живу в Минске. У меня есть дочь, и она учится в девятом классе. Всю четвертую четверть она учится дома».

Евгений Ливянт, подписавшийся просто «учитель», на самом деле уже давно не вкладывается в рамки этого скромного определения. Он – талантливый менеджер в системе образования, один из соучредителей ООО «Созвездие независимых репетиторов «100 баллов». Он собрал сильный педагогический коллектив, который в нынешних эпидемиологических условиях быстро и безболезненно перешел на «удаленку» и стабильно работает со своими воспитанниками через интернет. Но будучи человеком активным и прежде всего патриотом, Ливянт является давним оппонентом нынешнего руководства Министерства образования.

Открытое письмо эмоционально отображает сложившуюся в школах страны ситуацию и призывает чиновников от образования реально посмотреть на ситуацию и принять правильное решение: «Вы должны отменить школьные экзамены, потому что вы не в состоянии обеспечить:

отсутствие на экзамене контактов 1-го уровня среди учителей и учеников,

адекватное пандемии санитарное состояние помещений,

разделение потоков учащихся,

дистанцию между учащимися,

проверку здоровья учащихся.

Школьные экзамены после 9-го класса ничего не решают, да и после 11-го тоже. Они ни на что не влияют. Коронавирус — это стихийное бедствие, это форс-мажор. Вы не виноваты в том, что пандемия случилась, но вы несете ответственность за сотни тысяч учеников по всей стране.

Завершите этот учебный год. Аттестуйте учеников по трем четвертям. Отмените школьные экзамены для девятых и одиннадцатых классов. Перенесите сроки вступительной кампании».

В обращении к президенту также предлагается отказаться от проведения выпускных экзаменов после 9 и 11 классов. А также следующее.

Изменить даты проведения вступительных экзаменов на неопределенное время, но провести их не ранее 1 августа 2020 года. Решения о точных датах проведения всех видов экзаменов и о дате начала 2020–2021 учебного года принимать не раньше гарантированного прохождения нашей страной пика заражений коронавирусом.

Организовать в школах, гимназиях и лицеях перед началом 2020–2021 учебного года очные и (или) дистанционные занятия для всех желающих по дополнительному изучению и повторению материала за четвертую четверть 2019–2020 учебного года.

Инициировать внесение срочных изменений в законодательство Республики Беларусь, регулирующее сферу образования, которые позволят проводить уроки и экзамены в дистанционной форме и по итогам таких уроков и экзаменов выставлять оценки.

Это не первая петиция по поводу действий Минобра в сложной эпидемиологической ситуации. Авторы одной из них в Администрацию президента категорично требовали отправить в отставку министра образования Игоря Карпенко.