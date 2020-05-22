Автобусное сообщение с польскими городами восстанавливает Брестский автовокзал. Из Бреста на автобусах можно доехать до Бяла-Подляски, Варшавы и Гданьска. Салоны транспортных средств загружаются лишь наполовину.

Пассажиры в них будут рассажены согласно рекомендуемой эпидемиологами дистанции: один билет продается на два сиденья, сообщает Myfin.by.

Пассажиры, которые отправляются в Польшу, должны при себе иметь документы, подтверждающие поездку — визу, разрешение на работу. Кроме этого, желающие пересечь границу должны не забывать и о необходимости соблюдения карантина, пишет agronews.com.

22 мая, открывается международный рейс «Минск — Брест — Гданьск», сообщает «Вечерний Брест».

Расписание рейсов может меняться в связи с особенностями эпидемиологической ситуации — информация будет оперативно размещаться на сайте Брестского автовокзала. Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. После получения информации от них рейсы вводятся в расписание и начинается продажа билетов.

Брестский автовокзал планирует также восстанавливать автобусное сообщение с Украиной.