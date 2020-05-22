Австрия с 23 мая запретила пассажирские авиарейсы из Беларуси, хотя «Белавиа» летала между Минском и Веной с 25 апреля, сообщает TUT.BY со ссылкой на Austrianaviation.net.

Как пояснили в «Белавиа», полеты приостановлены до 14 июня. Ежедневные рейсы между Минском и Веной авиакомпания открыла с 25 апреля.

Помимо Беларуси к посадке в Австрии не допускаются пассажирские рейсы из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, Украины и России.

Ранее аэропорты для полетов в семь стран, среди которых есть Беларусь, из-за риска заражения коронавирусом закрыла Эстония. Ограничение между Минском и Таллином будет действовать с 24 мая. Рейсы по маршруту Минск — Таллин — Минск отменены с 25 мая — 7 июня.