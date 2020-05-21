Проект Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях вынесен на общественное обсуждение, сообщили «Минск-Новости» в главном управлении ГАИ МВД Республики Беларусь.

В числе самых обсуждаемых значится тема балльной системы, о которой ранее много говорилось.

В новом КоАП начисление штрафных баллов предлагается отнести к профилактическим мерам административного воздействия, прежде всего в отношении водителей, которые систематически и умышленно игнорируют требования ПДД — оставляют место ДТП, провоцируют аварии с пострадавшими. Речь также идет о нарушениях, связанных с эксплуатацией транспортных средств, перевозкой пассажиров, проездом железнодорожных переездов, превышением скорости более чем на 20 км/ч, невыполнением требований об остановке транспортного средства, сигналов регулирования и др.

При начислении первого балла нарушитель освобождается от административной ответственности. А вот с 6-го выписывается максимальный штраф, предусмотренный санкцией конкретной статьи КоАП. При наборе 10 и более штрафных баллов предлагается лишать водительских прав сроком на полгода. Баллы в этом случае спишутся. В постановлении о наложении административного взыскания будут указываться количество начисляемых за данное правонарушение баллов и их общая сумма. Получить информацию о количестве начисленных баллов можно будет в личном кабинете на сайте МВД, после того как документ будет принят и вступит в законную силу.

Вместе с тем штрафные баллы предлагается не начислять водителям, которые превысили скорость от 10 до 20 км/ч, не оформили страховку, нарушили правила остановки и стоянки, заведомо скрыли, подделали или изменили регистрационные знаки, допустили другие нарушения правил. За все это предусмотрен штраф.