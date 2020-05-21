Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил заем в размере 100 млн евро на реализацию проекта по поддержке модернизации системы высшего образования в Беларуси.

«В рамках этого проекта мы поддержим проводимую в стране работу по созданию системы профессиональной подготовки кадров в вузах, соответствующей требованиям рынка труда XXI века. Мы также окажем поддержку в создании независимой системы обеспечения качества образования и проведении модернизации учебно-образовательной среды», — заявила Нина Арнхолд, руководитель проектов Всемирного банка в области высшего образования и старший специалист по вопросам образования, передает «Интерфакс«.

В рамках проекта будет проведена модернизация и оснащение современным оборудованием учебно-лабораторной базы в 18 учреждениях высшего образования Беларуси, а в ряде учреждений будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий.

Как сообщалось, правительство Беларуси в начале марта одобрило привлечение средств от ВБ на реализацию проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь».

Средства банка в размере 100 млн евро будут привлечены на 14,5 лет.

Год назад ВБ выделил Беларуси 90 млн евро на 15 лет для модернизации школ в малых городах и деревнях.

Финансирование проектов в сфере образования Беларуси предусмотрено действующей стратегией банка на 2018-2022 годы, которая предусматривает финансирование в размере $570 млн.

Беларусь стала членом Всемирного банка с 1992 году. За это время стране предоставлены кредитные ресурсы на сумму более $1,8 млрд.