У католиков, как и у православных, праздник Вознесения Господня зависит от дня Пасхи.

Вознесение Господне всегда выпадает на четверг — это сороковой день после Воскресения Христова. А поскольку у католиков почти всегда Пасха на неделю раньше, чем у православных, то и праздник Вознесения Господня верующие католической конфессии встречают первыми, пишет Mlyn.by.

Вознесение стоит в одном ряду с такими праздниками, как Рождество Христово, Крещение, Преображение, Успение Божией Матери…

Из Евангелия мы знаем, что на сороковой день после Пасхи Христос явился ученикам в Иерусалиме. Он говорил с ними о скором ниспослании Святого Духа, который даст им силу проповедовать христианство по всему миру. Затем на Елеонской горе Учитель благословил учеников и стал возноситься на небо.

Праздник напоминает нам, живущим на земле, что настоящая жизнь — там, на Небесах, что переход ждет каждого. С одной стороны, верующие в этот день тоскуют — Христос уходит, но с другой — радуются в ожидании новой встречи.