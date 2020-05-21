Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.

«За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах», — сообщает ВОЗ в Twitter со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

На сайте ВОЗ сказано, что выявлено 106662 новых случая заболевания. А всего подтверждено 4 млн 789 тыс. 205 случаев заражения коронавирусом.

По данным ВОЗ, за сутки 19 мая наибольшее число заболевших COVID-19 подтверждено в США (45194), России (9263), Бразилии (7938), Индии (4970), Перу (3732), Великобритании (2711).

Наибольшее общее число зараженных, по данным ВОЗ, выявлено в США (почти 1,5 млн), России (почти 309 тыс.) и Бразилии (больше 254 тыс.). Глава ВОЗ подчеркнул, что мировой общественности «еще предстоит пройти долгий путь» борьбы с пандемией COVID-19, передает «Интерфакс». Сейчас эпицентром пандемии становится Бразилия. К 20 мая там умерли 17983 человека.

Ранее в среду, согласно данным сайта Worldometer, число диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 5 млн. Согласно статистике, зарегистрировано более 327 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом. Между тем более 1,99 млн заболевших выздоровели, что составляет около 40% всех выявленных случаев заболевания.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 приходится на США. Там с начала вспышки заболевания выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. человек скончались.

При этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений — в реальности неточные, так как, речь идет только о подтвержденных медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.