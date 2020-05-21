Российский шоумен Максим Галкин откровенно рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой.

Шоумен признался, что иногда забывает о том, что Алла Пугачева является великой певицей. Такое заявление он сделал во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым, сообщает УНИАН.

«Я разделяю это! То есть есть любовь замечательного, потрясающего человека, который рядом с тобой, и эта вроде избитая цитата Льва Николаевича Толстого: «Все счастливые семьи счастливы одинаково». Тут я ничего нового не скажу. Для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: «Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил». Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое», — поделился Галкин.