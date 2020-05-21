В эти дни УЕФА проводит вебинар с участием 9 стран по теме «Футбол в школах». Его цель — внедрение уроков футбола в общеобразовательные школы.

29 мая каждая из федераций девяти стран — Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литва, Молдовы, России и Эстонии — представит план внедрения уроков футбола в школы в своих странах на следующие 4 года, передает сайт федерации футбола Молдовы.

При этом в Молдове уже ввели данный проект с этого года. В нем уже принимают участие около 100 школ и 15 тысяч детей. «Я была приятно удивлена, что столько стран вдохновляются нашим проектом», — отметила менеджер проекта Диана Булгару.