Президент России Владимир Путин сообщил во время совещания по вопросам образования, что Единый государственный экзамен начнется по всей стране с 29 июня.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы в этом году. Остальным выпускникам выдадут аттестаты без экзаменов, сказал Путин. «Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия», — отметил президент.

Прием в вузы, по словам Путина, будет проведен в августе. Причем выпускники, которые «по весомым причинам» не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе, чтобы претендовать на оставшиеся места в вузах.