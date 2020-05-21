Все они связанны с хищением денежных средств. В текущем году таких преступлений уже более 110.

Процент их раскрываемости достаточно велик, констатируют специалисты управления «К» Министерства внутренних дел. Однако предупреждают, что халатное отношение к своим гаджетам может привести к печальным последствиям.

Месяц назад в минскую милицию стали обращаться граждане с просьбой найти и привлечь к ответственности лиц, похитивших их деньги с помощью мобильного приложения. Специалисты по борьбе с киберпреступлениями установили подозреваемых. От криминальных действий двоих 18-летних и одного 19-летнего парней пострадали более 35 человек.

Молодые люди просили у знакомых мобильные телефоны, устанавливали на них приложения мобильного банкинга, с помощью которых оформляли микрозаймы в размере около 100 рублей. Деньги переводились на банковский счет, затем – на карту другого банка, а потом обналичивались. Уведомления о том, что со счета абонентского номера списаны денежные суммы, приходили потерпевшим через месяц после произведенной операции.

Преступная троица за вознаграждение в 10–15 рублей уговаривала знакомых приводить для «развода» своих друзей. Жертв они также искали в торговых центрах и кафе, предлагая людям небольшой заработок в обмен на пользование гаджетом. Возраст потерпевших – от 11 до 30 лет.

На похищенные деньги злоумышленники снимали квартиры и устраивали вечеринки, приглашали незнакомцев. Когда гости находились в состоянии опьянения, один из подозреваемых использовал бесконтрольные на тот момент мобильные устройства и осуществлял денежные переводы.

Предварительный ущерб от действий криминального трио составил более 4,3 тыс. рублей. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Комментарий заместителя начальника управления «К» Владимир Зайцева: