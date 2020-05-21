У белорусских птиц появились телефонные номера

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и компания А1 предлагают людям выйти на связь с природой в буквальном смысле. Чтобы услышать пение птиц, достаточно просто позвонить по специальным номерам.

Первые «персональные» номера появились у вяхиря, зарянки, щегла, соловья, снегиря, черного дрозда, зяблика, лазоревки, крапивника и серой неясыти. Их выбрали не случайно. Это самые распространенные в Беларуси и самые узнаваемые птицы, которых можно увидеть в парках, а иногда и из окна квартиры. Многие слышали эти голоса раньше, но не все знали, кому они принадлежат.

«В Беларуси насчитывается 332 вида птиц, 70 из которых включены в национальную Красную книгу. Птицы нуждаются в помощи, внимании и защите. Мы уверены, что этот сервис станет напоминанием о ценности дикой природы. Более того, такие звонки будут интересны на уроках биологии в школах. Чтобы показать, как поют птицы, учитель может просто позвонить им», — пояснила Наталия Сороковик, специалист по акциям и кампаниям AПБ.

Звонки на все 10 номеров бесплатны для абонентов А1, кроме тех, кто находится в роуминге. Также следует отметить, что прежде чем вы услышите голос птицы по телефону, вас поприветствуют «птичьи секретари». В их роли выступили актеры Купаловского театра Роман Подоляко и Кристина Дробыш.

«Проект «Выйди на связь с природой» продолжает деятельность А1 в области экологии. Мы считаем очень важными экологическую осведомленность и заботу о природе. А звонки птицам доносят этот месседж до белорусов всех возрастов в интересной и увлекательной форме, — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Проект «Выйди на связь с природой» был создан благодаря инициативе «Креатон». Она объединяет креаторов, дизайнеров, менеджеров и стратегов, чтобы помочь социальным инициативам заявить о себе в обществе.

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» стала клиентом четвертого «Креатона№, где команда креативного лидера Олега Давыдчика предложила научить белорусов отличать птиц по голосам.

Как говорит щегол? Как поет зарянка? Чтобы услышать ответ, теперь достаточно позвонить по одному из номеров:

+375445006610 Серая неясыть

+375445006611 Черный дрозд

+375445006612 Соловей

+375445006613 Вяхирь

+375445006614 Снегирь

+375445006615 Лазоревка

+375445006616 Черноголовый щегол

+375445006617 Зарянка

+375445006618 Зяблик

+375445006619 Крапивник