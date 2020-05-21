Страны-участницы Евразийского экономического союза инициировали начало работы по внесению изменений и дополнений в действующий Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

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Необходимость корректировки и дополнения норм Кодекса возникла с учетом практики его применения. ГТК Беларуси предварительно уже рассмотрел свыше 150 инициативных предложений, внесенных Евразийской экономической комиссией и государствами ЕАЭС.

Каждая из пяти стран-участниц ЕАЭС приступила к формированию пакета предложений, включающих позицию госорганов и бизнес-сообщества.

Для координации работы предполагается создать Рабочую группу из представителей ЕЭК и государств-членов, а для непосредственной работы над проектом документа – экспертную группу.