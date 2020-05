Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Договора по открытому небу.

Об этом со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщили The New York Times, The Washington Post, Associated Press и другие СМИ.

Сообщается, что администрация Трампа по его поручению восемь месяцев анализировала издержки и преимущества от участия США в договоре и пришла к выводу, что для страны выгоднее выйти из соглашения.

Главной причиной выхода США из договора названы случаи его нарушения со стороны России. В частности, то, что Россия запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Чечней и Калининградской областью.

США выйдут из договора через шесть месяцев. На этой неделе они начали уведомлять о своем решении другие страны-участницы соглашения. Россию официально проинформируют об этом 22 мая.

О том, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, стало известно в 2019 году.

Это уже третий крупный международный договор, из которого США вышли после прихода к власти Дональда Трампа. В 2018 году страна вышла из ядерной сделки с Ираном, в 2019 году — из договора о ракетах средней и меньшей дальности. В последнем случае США также обвинили Россию в нарушении соглашения.