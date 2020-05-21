Венесуэла, переживающая глубокий кризис, должна встать на путь переговоров и не допустить эскалации ситуации, особенно на фоне угрозы COVID-19. Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло выступила с брифингом на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе России.

Розмари Дикарло напомнила о том, что в письме на имя Председателя Совета Безопасности Венесуэла обвинила Колумбию и США в организации попытки «покушения на высокопоставленных членов правительства», включая президента Николаса Мадуро. Как говорится в письме, 3 и 4 мая на территорию Венесуэлы «незаконно проникли» «вооруженные отряды наемников и террористов», включая членов «радикальной оппозиции», которых якобы поддерживали и финансировали правительства Колумбии и США. Как сообщила Дикарло, обе страны отрицают свою причастность к этой операции. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого, напомнила Дикарло, ряд государств – членов ООН признали временным президентом, также отвергает обвинения правительства Венесуэлы и предлагает создать «национальное чрезвычайное правительство».

Заместитель Генсека напомнила о том, что 4 мая глава ООН выступил против эскалации ситуации в Венесуэле и заявил, что урегулировать ее можно только путем политического диалога при соблюдении прав человека. «Нас все больше беспокоит противостояние и отсутствие каких-либо серьезных переговоров между главными политическими партиями, особенно в свете пандемии COVID-19, которая может вызвать далеко идущие последствия», – сказала Дикарло.

Она напомнила, что единственной возможностью взаимодействия законодателей со стороны правительства и оппозиции был комитет Национальной Ассамблеи, имевший задачу отобрать членов Национального избирательного комитета в связи с предстоящими в конце года выборами в законодательные органы. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, комитет был вынужден приостановить свою работу. «Мы призываем всех главных политических игроков вступить в конструктивные переговоры с тем, чтобы создать условия для проведения выборов, которые бы пользовались доверием населения, и в которых бы смогли участвовать все граждане», – сказала Розмари Дикарло.

Она коснулась также сложной гуманитарной ситуации в стране и напомнила, что в ООН запросили на помощь самым нуждающимся и на меры по сдерживанию пандемии 750 миллионов долларов. В то же время замгенсека сослалась на поступающие сообщения о задержаниях политиков и журналистов, освещающих COVID-19, и угрозах и запугиваниях в адрес медработников, выражающих тревогу в связи с нехваткой необходимого оборудования и защитных материалов или предоставляющих данные о количестве случаев заражения коронавирусом. «Политизация вопросов оказания гуманитарной помощи в Венесуэле, которая никуда не делась и с началом пандемии, вызывает большую озабоченность, – добавила она. – Организация Объединенных Наций и ее партнеры оказывают гуманитарную помощь, руководствуясь принципами независимости, гуманизма, нейтралитета и беспристрастности».

По словам заместителя Генерального секретаря, работу гуманитарных организаций осложняет и нехватка топлива в стране. Правительство считает причиной дефицита односторонние санкции, хотя, судя по имеющимся социально-экономическим индикаторам, экономический кризис в стране начался до введения санкций, отметила Дикарло, эти меры усугубляют и без того тяжелую ситуацию. 26 марта, обращаясь к членам «большой двадцатки», Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал снять санкции, которые могут подорвать способность той или иной страны справиться с пандемией COVID-19.

Представительница ООН напомнила также о том, что многие венесуэльские беженцы и мигранты, покинувшие страну с начала политического и экономического кризиса, и потерявшие возможность заработать на жизнь в связи с пандемией, возвращаются на родину. В ООН отмечают, что около пяти миллионов, оказавшихся в других странах, сегодня пытаются выжить в условиях распространения COVID-19, и призывают международное сообщество оказать им поддержку. Евросоюз и правительство Испании намерены 26 мая провести конференцию солидарности с мигрантами и беженцами из Венесуэлы в странах Латинской Америки.