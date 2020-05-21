20 мая в эфире телеканала ОНТ доктор географических наук и известный в Беларуси ведущий прогноза погоды Дмитрий Рябов рассказал, какое будет в этом году в Беларуси лето.

«Погода откинула нас на месяц назад», — отметил Рябов и объяснил это обширным антициклоном над Западной Европой и Западной Сибирью.

По его мнению, май 2020 года войдет в пятерку самых холодных, но последние майские дни белорусов порадует более комфортная погода.

Стоит отметить, что специалист ожидает более теплое лето, по сравнению с прошлыми годами.

По многим официальным прогнозам предполагается жаркая погода для большинства летних дней, при этом возможен недобор осадков. Это говорит о вероятности засухи и пожароопасных периодов, особенно, если речь идет о юго-восточных регионах страны.