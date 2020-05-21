На 59-летнего могилевчанина заведено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

Как сообщила официальный представительУСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, по данным следствия, ночью 19 мая подозреваемый проник на территорию частного дома в Могилеве, где проживали супруги пенсионного возраста. Мужчина облил входную дверь дома легковоспламеняющейся жидкостью, которую принес с собой в канистре, и поджёг. После чего разбил окно в доме и забросил в помещение взрыв-пакеты. В момент, когда подозреваемый пытался бросить аналогичное устройство в другое окно, предмет взорвался у него в руках, но это его не остановило.

Его попытался остановить 67-летний хозяин дома, он вышел во двор и принялся тушить пламя, в это время подозреваемый нанес ему ножевое ранение. После того как потерпевший выбил из его рук орудие преступления, мужчина достал второй нож, принесенный с собой, и нанес хозяину дома еще один удар. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось оказать нападавшему сопротивление и удерживать его до приезда сотрудников милиции.

С тяжкими телесными повреждениями потерпевший доставлен в учреждение здравоохранения, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый также госпитализирован с травмами головы и обеих кистей рук.

После проведения осмотра места происшествия, следователи пришли к выводу, что свои действия подозреваемый тщательно спланировал. Для того, чтобы перелезть через забор и проникнуть на территорию дома, мужчина использовал принесенную с собой лестницу. В ходе осмотра обнаружена сумка подозреваемого, в которой находились заранее подготовленные орудия преступления. Все это отправили на экспертизу.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый проживал недалеко от дома потерпевших, каких-либо конфликтных ситуаций между ними не возникало. В отношении мужчины назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.