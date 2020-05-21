Государство предпринимает серьезные шаги по либерализации валютной политики — действующее законодательство было принято 17 лет назад.

Белорусские депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», в соответствии с которым гражданам РБ можно будет свободно открывать депозитные валютные счета в иностранных государствах, сообщает Sputnik.

Законопроект был принят на сессии Палаты представителей национального собрания Беларуси. Как отметил председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, проект закона направлен на либерализацию законодательства в сфере валютного контроля и регулирования. По его словам, валютное законодательство в стране было принято 17 лет назад и за это время менялось мало.

Представляя в Овальном зале проект закона, заместитель председателя комиссии по бюджету и финансам Петр Вабищевич отметил, что законопроектом предлагается «разрешить физическим лицам открывать депозитные валютные счета за пределами государства. Никакого страха и риска в этом нет».

Он уточнил, что в соответствии с проектом закона такая возможность появится через год после того, как он вступит в силу — в случае его подписания.

«Принятие закона позволит создать базу и условия для более стабильного финансового рынка в Беларуси позволит повысить доверие бизнеса, граждан к государству в вопросах регулированию валютного рынка», — сказал Вабищевич.

Говоря о том, какие законодательные шаги по либерализации валютного рынка были сделаны в последние несколько лет, депутат отметил, что «сегодня субъектам хозяйствования дано право покупать валюту через банки или на торгах без дальнейшего декларирования о целях использования».

Кроме этого, по его словам, субъектам хозяйствования дано право самим определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета — как открытые в иностранных банках, как и в стране.

«А Национальному банку и Совмину дано право в случае какой-то экономической угрозы вводить валютные ограничения не больше, чем на один календарный год», — отметил замглавы комиссии.