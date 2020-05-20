В первую годовщину инаугурации Владимир Зеленский заявил, что дает себе еще год для урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к проведению прямых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу прекращения войны в Донбассе. «Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком»,- заявил он на пресс-конференции в Киеве в среду, 20 мая, спустя ровно год после инаугурации.

Глава украинского государства подчеркнул, что надеется на успех прямых переговоров. «Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану — плану «Б», — отметил он.

Коронавирус замедлил процесс урегулирования в Донбассе

Украинский президент также признал, что из-за пандемии коронавируса процесс урегулирования конфликта на востоке страны замедлился. Поэтому, по его словам, он дал себе еще один год, чтобы добиться успехов на пути реализации минских договоренностей. «Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против РФ. И вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, и не только Россия, и много европейских стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций», — подчеркнул он.

Зеленский также указал, что существуют и другие варианты разрешения конфликта в Донбассе, но он не хотел бы их реализовывать. «Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю, минский формат — приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению на нашу территорию людей», — подчеркнул Зеленский, добавив, что после пандемии намерен добиваться возвращения украинских политзаключенных, находящихся в России и аннексированном Крыму.