Порядка 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

«Эта пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 миллионов человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности», – заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Всемирный банк предупредил о крайнем обнищании 60 млн человек из-за пандемии коронавируса. В связи с чем группа Всемирного банка приступила к экстренным операциями в 100 развивающихся странах.

В течение 15 месяцев Всемирный банк намерен предоставить 160 млрд долларов в виде грантов и финансовой поддержки.

В число 100 стран, где уже начата работа, входят 39 государств субсахарской Африки. Также Всемирный банк развернул свою деятельность в нестабильных и конфликтных регионах: Афганистане, Гаити, Нигере, Чаде.