Ни одна страна в мире не принимает достаточных мер, чтобы защитить своих детей. Состояние окружающей среды, изменение климата и агрессивная реклама вредных для здоровья продуктов быстрого питания, сладких напитков, сигарет и алкоголя ставит под угрозу жизнь и здоровье будущих поколений. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и научным журналом «Ланцет».

Изменение климата

Над докладом под названием «Какое будущее ждет детей планеты?» работала Комиссия, в состав которой вошли сорок экспертов из разных стран мира. «Прогресс, которого мы добились за последние 20 лет, остановился, и, если так пойдет и дальше, мы растеряем достигнутое», – предупредила сопредседатель Комиссии и бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк. По ее словам, опираясь на статистические показатели, эксперты пришли к выводу, что около 250 млн детей в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут в полной мере реализовать свой потенциал. «Еще большую озабоченность вызывает экзистенциальная угроза, которую представляют для них изменение климата и агрессивный маркетинг», – подчеркнула Кларк. Она призвала страны пересмотреть подходы к обеспечению здоровья детей и подростков, ориентируясь не только на их физическое развитие, но и на состояние окружающей среды, в которой предстоит жить будущим поколениям.

Это в значительной степени касается богатых стран, которые производят наибольшую часть выбросов в атмосферу. В исследовании говорится, что эти государства губят не только свою собственную природу, они наносят ущерб всему человечеству. Если не принять срочных мер, сегодняшним детям придется жить при температуре воздуха, выросшей на 4 градуса, в условиях повышения уровня океанов, частых волн жары и распространения связанных с климатом заболеваний, таких как малярия, денге и других.

И все же, благополучие человека во многом связано с тем, где он живет. Например, дети в Норвегии, Южной Корее и Нидерландах обладают самыми высокими шансами выжить даже при нынешнем уровне загрязнения. А вот младенцы в Центральноафриканской Республике, Чаде, Сомали, Нигере и Мали находятся в самом плачевном положении. Вместе с тем, по показателям объема выбросов на душу населения лидируют именно благополучные страны. Так, те же Норвегия, Южная Корея и Нидерланды производят в два раза больше эмиссий, чем заявлено в их национальных планах.

В десятку самых злостных «загрязнителей» входят США, Австралия и Саудовская Аравия. Только 9 стран – Албания, Армения, Гренада, Иордания, Молдова, Шри-Ланка, Тунис, Уругвай и Вьетнам – смогли свести показатели выбросов к уровню, который позволит обеспечить выполнение их национальных планов к 2030 году.

Опасность агрессивной рекламы

Дети становятся жертвами агрессивной рекламы вредной для здоровья продукции. По данным доклада, в некоторых странах дети только по телевизору видят до 30 тысяч рекламных роликов в год. Например, за последние два года в США стало в 2,5 раза больше рекламы электронных сигарет, которую могли видеть 24 млн молодых людей. «Рекламная индустрия оказалась неспособна к саморегулированию, – говорит один из авторов доклада профессор Энтони Костеллло. – Исследования, проведенные в Австралии, Канаде, Мексике, Новой Зеландии и США, продемонстрировали,что в деле защиты детей от вредного воздействия рекламы нельзя полагаться на ее производителей.

Например, в Австралии, несмотря на взятые компаниями обязательства ограничить рекламу, за год дети и подростки могли видеть 51 млн рекламных видеороликов об алкогольной продукции, размещенных во время показа матчей по футболу, крикету и регби. Более того, реальные цифры могут быть гораздо выше, если учесть рекламу в социальных сетях и использование алгоритмов, включающих детей в ее целевую аудиторию.

По мнению экспертов, эпидемия детского ожирения связана с агрессивной рекламой продуктов быстрого питания и сладких напитков. Число детей с избыточным весом увеличилось с 11 млн в 1975 году до 124 млн в 2016 – то есть, в 11 раз.

Рекомендации Комиссии

Чтобы защитить здоровье и будущее благополучие сегодняшних детей, члены Комиссии рекомендуют срочно сократить объемы вредных выбросов в атмосферу, в области устойчивого развития сосредоточиться на интересах детей и подростков, разрабатывать политику с учетом здоровья и прав детей и прислушиваться к мнению самих несовершеннолетних. Эксперты также предлагают ужесточить законодательство, запрещающее рекламу вредной для детей продукции, как того требует Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка.

«Дети во всем мире сталкиваются с угрозами, о существовании которых мы еще недавно даже не подозревали», – заявила глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Она призвала правительства взять на вооружение рекомендации Комиссии и изменить эту опасную тенденцию. К этому призыву присоединился и Гендиректор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус: «Данный доклад – сигнал тревоги для стран, они должны принять решение о выделении дополнительных средств на здоровье и развитие детей».