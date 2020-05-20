Виктор Бабарико после регистрации Центризбиркомом инициативной группы по сбору подписей за выдвижение его в кандидаты в президенты дал пресс-конференцию.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, неоднократно обвиненный оппонентами в том, что он может представлять на очередных президентских выборах интересы России, обозначил свое отношение к белорусской независимости.

«Наша независимость сейчас под угрозой из-за экономической ситуации. Экономика на сегодняшний день является единственной причиной и угрозой нашему суверенитету», – сказал он.

Он отметил, что основную свою задачу видит в том, чтобы сделать экономически независимое государство. Если будет такое государство, будет у Беларуси и независимость, и язык, и символы. «Будет у нас все», – резюмировал Бабарико.