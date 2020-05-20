19 мая министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник посещал Витебск, где ознакомился с процессом возвращения больниц к прежнему режиму работы. Во время своего визита он сказал, что в Минске начинается осторожное перепрофилирование коечного фонда с целью возврата медучреждений к нормальной работе.

«Мы уже и в Минске осторожно занимаемся обратным процессом перепрофилирования коечного фонда, возвращением медучреждений к нормальной работе», — сказал Владимир Караник.

Он сказал, что постепенно будет уменьшено количество клиник, которые будут лечить пневмонию, потому что «считаем, что сложный этап уже пройден».