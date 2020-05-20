Точное место обнаружения ученые не называют, чтобы исключить лихорадку черных копателей. Найден меч раритетный, это большая удача. Его нашел в земле местный житель и передал работникам краеведческого музея. По мнению историков, оружие относится к середине XIII века и могло принадлежать статусной особе того времени. Пока его погрузили в дистиллированную воду, чтобы избавиться от лишних солей и налета. Далее же меч ждет глубокое изучение.

Николай Силков, историк: «Сам по себе меч — это статусная находка, плюс он имеет следы покрытий узорами из драгоценных металлов. Это не просто вещь ополчения. И говорит о том, что в окрестностях Бобруйска бытовала элита феодального общества. Как он здесь появился — остаются только домыслы. Сейчас идет разведка места, где он был найден. Скоро мы приступим к полноценном археологическим раскопкам».

Вернулся с реставрации золоченый боевой шлем, который назвали сенсацией и сравнили по значимости для истории с «Шапкой Маномаха». По мнению экспертов, он мог принадлежать Изяславу Полоцкому — сыну киевского князя Владимира полоцкой княжны Рогнеды. В мире найдено около двух десятков подобных шлемов. Но белорусский сохранился почти идеально. На реставрацию понадобился год. В Бобруйском краеведческом музее уже готовят под артефакт особое место в экспозиции. Широкой публике шлем презентуют летом.