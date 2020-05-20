В проекте Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, вынесенного на общественное обсуждение, содержится ряд статей, касающихся сферы безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, сообщает «Минск-Новости». Некоторые изменения планируется внести в статью, которая предусматривает наказание за нетрезвую езду.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 497 состоянием алкогольного опьянения считается наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 промилле и более или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 мкг и более на 1 л выдыхаемого воздуха.

В новой редакции сказано, что при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 мкг на 1 л выдыхаемого воздуха включительно влечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин (ныне от 50 до 100 базовых величин) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Если отметка превысит показатели 0,8 и 380, сумма штрафа составит уже 200 базовых величин, водительских прав лишат на 5 лет. Такое же наказание предусмотрено в отношении тех, кто употребит алкоголь или наркотики после подачи сигнала об остановке транспортного средства, после совершения ДТП либо до прохождения медицинского освидетельствования. Так что ухищрения не пойдут на пользу нарушителям ПДД.

Передача управления транспортным средством водителю под градусом также выльется в копейку (штраф составит от 50 до 100 базовых величин) и лишение прав на 3 года.

Согласно кодексу, лишение права управления транспортными средствами не может применяться к физическому лицу, которое пользуется этими средствами в связи с инвалидностью. Это правило не распространяется на водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде либо под воздействием наркотиков, или отказались от прохождения освидетельствования на предмет определения их физического состояния, или употребили такие вещества до прохождения проверки.