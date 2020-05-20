Правительство Украины на заседании в среду, 20 мая, приняло решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. Сейчас работают менее 30.

«Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации», — сообщил главы МВД Арсен Аваков.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, с 22 мая может заработать международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

Глава правительства также назвал сроки возобновления межобластных перевозок. По его словам, это будет в начале июня.

Авиаперевозки до 15 июня возобновлены не будут.