Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов продолжила регистрацию инициативных групп по выдвижению в кандидаты в президенты на предстоящие 9 августа выборы.

Стало известно, что зарегистрирована инициативная группа бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

В числе зарегистрированных оказалась группа жены блогера из Гомеля Сергея Тихановского – Светланы Тихановской. Группу самого блогера, которого неожиданно выпустили из тюрьмы, где он отбывал наказание за свою активную деятельность, регистрировать ЦИК отказался.

Также зарегистрированы инициативные группы Виктора Бабарико, Сергея Череченя, Ольги Ковальковой, Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Алеся Таболича.

Сегодня Центризбирком планирует рассмотреть 18 заявлений потенциальных кандидатов.