Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов определила круг потенциальных кандидатов в президенты.

Из 55 поданных заявлений на регистрацию инициативных групп были удовлетворены 15. 21 мая сбор установленных 100 тыс. подписей за выдвижение кандидатом в президенты могут начинать:

БАБАРИКО Виктор Дмитриевич, беспартийный, временно не работающий, д. Мочаны Логойский район, Минская обл;

ГАЙДУКЕВИЧ Олег Сергеевич, член Либерально-демократической партии, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, г. Минск;

ГАНЦЕВИЧ Юрий Михайлович, беспартийный, фермер, аг. Поколюбичи, Гомельский район;

ГУБАРЕВИЧ Юрий Иванович, беспартийный, индивидуальный предприниматель, председатель, ППОО «Движение «За Свободу», г. Минск;

ДМИТРИЕВ Андрей Владимирович, беспартийный, сопредседатель, РИПОО «Говори правду», г. Минск;

КАНОПАЦКАЯ Анна Анатольевна, беспартийная, индивидуальный предприниматель, г. Минск;

КИСЕЛЬ Наталья Алексеевна, беспартийная, заместитель директора, ЧТУП «Кисель В.В.», г. Минск;

КОВАЛЬКОВА Ольга Александровна, беспартийная, главный бухгалтер, ЖСПК № 791, г. Минск;

КОЗЛОВ Николай Георгиевич, и.о. председателя, Объединенная гражданская партия, г. Минск;

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич, беспартийный, президент Республики Беларусь, г. Минск;

НЕПОМНЯЩИХ Владимир Михайлович, член Объединенной гражданской партии, пенсионер, г. Гомель;

ТАБОЛИЧ Александр Григорьевич, беспартийный, мастер перманентного макияжа и татуировки, ООО «Скинарт», г. Минск;

ТИХАНОВСКАЯ Светлана Георгиевна, беспартийная, временно не работает, г. Минск;

ЦЕПКАЛО Валерий Вильямович, беспартийный, индивидуальный предприниматель, г. Минск:

ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей Владимирович, член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», г. Минск.

Сбор подписей продлится по 19 июня. Выборы президента назначены на 9 августа.