В республике проводится около 11,5 тысячи тестов на коронавирус в сутки – по мнению замглавы Минздрава, этого достаточно.

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводиться в Беларуси для проверки контактов первого уровня, сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан, передает Sputnik.

Экспресс-тесты на коронавирус прибыли в республику в первой декаде мая. Пока эти тесты доступны не для каждого желающего – по словам, Богдан, они будут использоваться для проверки контактов первого уровня.

Контактам будут делать экспресс-тесты на 13-14 день самоизоляции. «Чтобы мы четко понимали, встретился пациент с этим заболеванием или не встретился», — пояснила замминистра в эфире СТВ.

Богдан напомнила о том, что у 85% инфицированных коронавирус практически не проявляется.

«Мы можем об этом не знать, потому что у нас нет специфических симптомов», — отметила она.

Если же экспресс-тест покажет, что у пациента был коронавирус, срок его самоизоляции продлят до 21 дня, после чего его «отпустят в обычную жизнь».

Подготовка к вакцинации

Рассказала Богдан и о том, что в среднем в сутки в Беларуси делают 11,5 тысячи тестов на коронавирус – по ее оценкам, этого достаточно.

«Нам сегодня нужно готовиться и к следующему этапу – к этапу вакцинирования, когда в мире будет создана вакцина. Мы должны знать иммунную прослойку, которая на сегодняшний момент у нас есть», — высказалась она.

Замминистра констатировала, что весь мир столкнулся с ситуацией, «что нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны».

«И нам все приходится проверять на себе. Ведь каждый шаг, каждое наше новое изменение в клинический протокол – это уже отработанная и проанализированная клиническая практика», — подчеркнула Богдан.

Замминистра привела пример: пациенты с коронавирусом в Беларуси нередко находятся дома, а на первых порах медики госпитализировали даже контакты первого уровня, а порой – и второго. По словам Богдан, специалисты на собственном опыте начали понимать, что это «избыточные меры» и решили подкорректировать подход.

«Мы посмотрели, мы сделали выводы, написали новую нормативную базу и пошли дальше», — заключила она.

По данным Минздрава на вторник, в Беларуси было выявлено 31508 случая коронавируса. Более 10,6 тысяч уже выздоровели и выписаны. Зафиксировано 175 летальных исходов.