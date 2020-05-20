Сборная Беларуси узнала соперников на групповом этапе ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея, основываясь на рейтинге команд, определила окончательный состав групп на предварительной стадии 84-го мирового первенства, который в 2021 году пройдет в Минске и Риге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белоруской федерации хоккея.

Таким образом, команда Беларуси попала в группу А, где сыграет с дружинами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Матчи подопечных Михаила Захарова пройдут в Минске.

В группе В со сборной Латвии поспорят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи состоятся в Риге.

Игры ЧМ-2021 пройдут в «Минск-Арене» (вместимость 15 086 зрителей) и комплексе «Арена Рига» (вместимость 10 300 зрителей).

Обе страны будут принимать чемпионат мира во второй раз в своей истории. В прошлый раз Беларусь принимала матчи мирового первенства в 2014 году, Латвия — в 2006 году.