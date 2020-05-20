Перечень товаров и упаковки, производители которых обязаны обеспечивать сбор отходов, в Беларуси предлагается расширить и в то же время сделать большие послабления для производителей экологичной упаковки. Новшества содержатся в проекте соответствующего постановления Совета Министров Республики Беларусь.

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об установлении перечня товаров и упаковки и размеров платы» вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Республики Беларусь, сообщает Mlyn.by.

Согласно записке-обоснованию, в перечень товаров и упаковки, производители и поставщики которых обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и использование отходов товаров и упаковки, дополнительно включены:

пористая упаковочная пленка;

двери и окна из пластмасс;

сетка полимерная для бытовых нужд;

мешки и пакеты полимерные тканые;

бумага и картон упаковочные;

отопительные котлы;

вентиляторы и вытяжки;

весы электронные;

мини-мойки;

газонокосилки;

вязальные машины;

источники бесперебойного питания для бытовой техники и электроники;

микрофоны и наушники;

пульты дистанционного управления;

часы электрические настенные и настольные;

аккумуляторы (заряжаемые батареи) для техники и электроники.

В то же время, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на производителей, предусмотрено снизить размеру платы за утилизацию бумажных пакетов с 130 до 90 рублей за тонну.

Также в числе новшеств — более четкое разъяснение термина «товары бытового назначения». К ним относятся такие, которые предназначены в основном для использования в быту, независимо от того, кем фактически такие товары приобретены и используются — физическим или юридическим лицом. Таким образом, несколько упростится порядок обращения юрлиц с отходами электрического и электронного оборудования.

Проект подготовлен во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки» в целях регулирования отдельных вопросов, связанных с исполнением производителями и поставщиками обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, а именно установления перечня товаров и упаковки, на которые распространяются требования Указа, а также размеров платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки в отношении этих товаров и упаковки.

Организатор общественного обсуждения — Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 30 мая 2020 г.