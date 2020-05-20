В Бобруйске медики скорой помощи, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, говорят, что им не выплатили положенные за это президентским указом надбавки. Медработники из-за вопросов по доплатам написали коллективное обращение в Администрацию президента и попросили «разъяснить порядок и размер выплат». Потому что руководство Бобруйской станции скорой помощи им объяснило, мол, все правильно, так как расчет производили на основании рекомендательных писем из облисполкома и разъяснений во время видеоконференций по поводу выплат. Медики засомневались, что важнее — указ президента или словесные рекомендации на совещаниях руководства, — и все, кроме администраций, подписались под обращением. Всего — 200 человек, пишет FINANCE.TUT.BY.

Чем недовольны медики скорой помощи Бобруйска

Расчетные листки медикам вручили 12 мая — позже обычного, но нарушения в этом не было. И они увидели, что «никто не получит предусмотренных указом надбавок».

Медики объясняют: например, врач выездной бригады на 24-часовой смене поехал незащищенным к больному, который не сказал о том, что он контакт первого уровня, и все равно выполнял свою работу. По их мнению, по 131-му указу, такой врач должен получить надбавку 3 тысячи рублей. А по факту он получит около 450 рублей. Водителям за «ковидную смену» начислили 70 рублей.

— Мы обратились к руководству за объяснениями. Нам сказали, что все насчитали правильно. Что при расчете руководствовались рекомендательными письмами, которые высылал облисполком. А также соблюдали рекомендации и использовали разъяснения, которые им давали во время видеоконференций. Но простите, разве слова на совещаниях имеют юридическую силу? Ведь в указе президента четко прописано, кому и сколько нужно платить — по пунктам, — говорят бобруйчане. — Руководство нам еще сказало, чтобы мы в случае несогласия соблюдали субординацию и обращались с жалобами к руководству станции скорой помощи.

Медики посовещались и все вместе решили, что обращения к непосредственному начальству ни к чему не приведут, и уже на следующий день, 13 мая, написали коллективное электронное обращение к президенту. Подписались под ним медики трех подстанций скорой помощи города.

Что медики написали президенту

Приводим полный текст обращения.

«Мы, нижеподписавшиеся работники УЗ „Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи“ (далее — УЗ „БССНМП“), в настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Республике Беларусь оказываем медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, а также вынуждены контактировать с работниками здравоохранения, которые относятся к контактам первого и второго уровней в соответствии с п. 1.1 и п. 1.2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 36 от 10.04.2020.

В настоящий момент имеются подтвержденные случаи заражения инфекцией COVID-19 среди работников УЗ „БССНМП“.

Таким образом, работники УЗ „БССНМП“ во время выполнения своих рабочих обязанностей постоянно на протяжении всего рабочего времени находятся в условиях, связанных с инфекциями, определенных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 40 от 20.04.2020.

В соответствии с п. 1 Указа Президента Республики Беларусь № 131 от 16.04.2020 „О материальном стимулировании работников здравоохранения“ (далее — указ) была установлена ежемесячная надбавка за работу в условиях, связанных с инфекциями, работникам здравоохранения бюджетных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Согласно п. 2.3 указа, надбавка, указанная в п. 1 указа, устанавливается работникам здравоохранения в следующих размерах в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации организаций здравоохранения, организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи организаций здравоохранения:

— врачам-специалистам — 3000 рублей;

— медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 2000 рублей;

— иным работникам здравоохранения — 1000 рублей.

Однако в УЗ „БССНМП“ при установлении размера надбавок факт нахождения работников при выполнении рабочих обязанностей в условиях, связанных с инфекциями, учтен не был.

В связи с вышеизложенным просим Вас в соответствии со ст. 69 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З „О нормативных правовых актах“ и Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З „Об обращениях граждан и юридических лиц“ разъяснить со ссылкой на законодательство Республики Беларусь порядок и размер выплат надбавок, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь № 131 от 16.04.2020 „О материальном стимулировании работников здравоохранения“».

Бобруйчане говорят, что у размеров текстов электронных обращений есть ограничение в 2 тыс. знаков, потому они обратились только по поводу выплат и очень коротко.

— А могли бы более развернуто и эмоционально рассказать, как мы работаем. Потому что только врачи понимают, с какой нагрузкой и какими рисками сталкиваются работники скорой помощи, — добавляют медики. — Речь о том, что пациенты могут не сообщить, если являются контактами первого уровня. Или что затрудненное дыхание у пациента может быть вызвано не болезнью сердца, а пневмонией. Или что на подстанциях скорой помощи все работники находятся вместе 24 часа при общих кухне, комнате отдыха, туалете, а потом в середине смены фельдшеру могут сообщить, что у него положительный результат теста на COVID-19 — и тогда вся бригада становится контактами первого уровня. Такое уже было, и не раз.

14 мая, говорят медики, руководство БССНМП провело собрание по поводу доплат и повторило все, что было сказано раньше.

Главврач Бобруйской станции скорой и неотложной медпомощи: «Без комментариев»

На просьбу TUT.BY прокомментировать коллективную жалобу медиков президенту и рассказать о ситуации главный врач Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Чудов ответил коротко:

— Без комментариев.

По словам его коллектива, сейчас из-за обращения медиков в Бобруйске работает комиссия. Кто входит в ее состав и что именно они проверяют, медики пояснить не могут. Но о результатах пообещали рассказать. Как и об ответе на их письмо.