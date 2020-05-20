20 мая это произошло по инициативе ирландской стороны.

Собеседники говорили о важности совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Руководитель белорусского ведомства Владимир Макей через своего коллегу Саймона Ковени выразил благодарность ирландским благотворительным организациям, которые продолжают поддержку нашей страны, помогая бороться с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Министры обсудили тематику сотрудничества Беларуси и Ирландии в ООН и международных финансовых организациях, не оставили без внимания торгово-экономическое сотрудничество.

По информации пресс-службы МИД Беларуси, в 2019 году оборот товаров и услуг между двумя странами вырос более чем в два раза по сравнению с годом ранее и составил 326,6 млн долларов США. Экспорт белорусских товаров и услуг по сравнению с 2018 годом увеличился в 2,2 раза и составил 155,5 млн долларов США. Особый интерес ирландцы проявляют к услугам в сфере компьютерных, информационно-коммуникационных технологий, а также к товарам металлургической и химической промышленности, инновационным разработкам.